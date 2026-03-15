Lidia González 15 MAR 2026 - 09:30h.

El que fuera concursante de ‘Supervivientes’ confiesa su relación actual con Aurah Ruiz tras los desencuentros que protagonizaron

Rubén Torres se sincera sobre su relación con el hijo de 18 años de su novia, Laura Cantizano

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Rubén Torres tiene muchas cosas que contar y no se ha callado nada durante su visita al plató de ‘En todas las salsas’. El creador de contenido ha vuelto a verse las caras con una persona de su pasado con la que no ha tenido muy buena química, algo sobre lo que los colaboradores han querido preguntarle. El bombero aclara en qué punto se encuentra su relación con Aurah Ruiz tras reencontrarse en ‘Supervivientes’. El influencer se sincera al respecto y lo cuenta sin tapujos. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el programa completo, disponible en Mediaset Infinity!

“Nos llevábamos a matar bastante”, reconoce el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ al explicar cómo se llevaba con la influencer durante su paso por el reality más extremo de la televisión. Después de contar lo que pasó con Bayan Al Masri y ahora que ha pasado el tiempo y que tienen que verse las caras en el plató de ‘Supervivientes’, el bombero explica cómo es su verdadera relación en la actualidad: “Me soltó alguna pulla y yo también”.

Rubén Torres habla del encuentro que tuvo con Jesé Rodríguez: “Quería hablar ‘de hombre a hombre’”

Como Rubén Torres ha admitido, su relación con Aurah Ruiz durante su participación en ‘Supervivientes’ fue muy polémica y dio lugar a numerosos enfrentamientos. Después de que el influencer dejarse caer que la extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ había intentado tontear con él, comenzó una auténtica guerra entre ellos en Honduras. A su salida, el bombero tuvo un encuentro con Jesé Rodríguez, marido de Aurah, y cuenta todos los detalles de las explicaciones que le pidió al respecto: “Quería hablar ‘de hombre a hombre’”. ¡Descubre todo lo que pasó, en Mediaset Infinity!