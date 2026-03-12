telecinco.es 12 MAR 2026 - 15:36h.

Los creadores de contenido protagonizan un tenso cara a cara cargado de reproches

Helena Arauz rompe su relación con Gilbert y admite toda la verdad

El plató de ‘En todas las salsas’ ha sido testigo del duro enfrentamiento que ha habido entre Pedro Jota y Malbert tras su polémica en redes sociales. Los creadores de contenido han tenido un cruce de declaraciones en distintas plataformas que ha terminado con una discusión en riguroso directo entre el periodista y el influencer. Amor Romeira ha decidido llamar por teléfono a la otra parte implicada, con quien guarda muy buena relación, para tener un cara a cara con el colaborador. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el programa completo, disponible en Mediaset Infinity!

El origen del conflicto entre estos dos creadores de contenido se remonta a la respuesta de Pedro Jota a un comentario de Malbert sobre Marta Díaz. El colaborador de ‘En todas las salsas’ da su versión de lo ocurrido y se sincera sobre lo que realmente opina sobre él: “Me parece hipócrita que desatase el ‘hate’ contra Violeta por faltar al respeto”.

En este momento, la exconcursante de ‘Gran Hermano’, que ha recordado su romance con Jesé Rodríguez, ha decidido llamar a su amigo para que pueda defenderse y se han desatado una serie de acusaciones cruzadas entre ellos. “Se ha sentado hoy a hablar de mí”, comienza diciendo Malbert y añade: “Para ser periodista, la objetividad la tiene en el trasero”. Bajo la atónita mirada de todos los presentes en el plató, el creador de contenido se muestra muy tajante con el colaborador.

A pesar de que, en un inicio, Pedro Jota estaba muy sorprendido con la situación a la que se ha tenido que enfrentar y con lo que el influencer estaba diciendo de él, no ha podido callarse y ha respondido a Malbert. Después de escuchar todo lo que ha dicho, el periodista se muestra claro: “Es un hipócrita”. Por su parte, Rubén Torres también ha querido sacar la cara por su compañero, pero no se esperaba la contundente respuesta de Malbert. ¡Descubre todo lo que ha pasado, en Mediaset Infinity!