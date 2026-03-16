Rocío Molina 16 MAR 2026 - 08:03h.

La influencer e hija de Paz Padilla no ha podido contener las lágrimas al hablar de su compromiso con Mario Cristóbal

Anna Ferrer Padilla habla del problema que sufre en la piel y por qué no le funciona su último tratamiento: "No es para mí"

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Anna Ferrer Padilla se ha abierto con sus seguidores y se ha roto al reconocer lo que está sintiendo al organizar su boda con Mario Cristóbal. La hija de Paz Padilla tiene ya mucho adelantado y recientemente ha dado ya la fecha oficial de cuándo será el enlace, pero lejos de que todo sea un cuento de hadas, la influencer ha hablado, sin contener las lágrimas, de un tema que le está "removiendo muchísimo por dentro".

¿Le ha cambiado la visión sobre el compromiso? La creadora de contenido ha reconocido el haber sentido un importante cambio desde que hiciese público que se casaba. Antes de conocer a Mario Cristóbal, Anna Ferrer Padilla ha asegurado que no creía en el amor para toda la vida, en esas historias que se suelen ver en las películas. "Yo pensaba que este se acababa un día y adiós", ha manifestado.

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Una perspectiva que le hacía ver el matrimonio como un trámite que no le iba a cambiar nada en la vida. "Vamos a seguir haciendo lo mismo, la misma rutina, viviendo en el mismo sitio, no va a cambiar nada de la dinámica del día a día", ha admitido a sus seguidores en su perfil oficial de Instagram, pero también lo ha hecho del 'clic' y todo lo que está viviendo que le ha hecho cambiar de opinión.

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Su experiencia y el camino que ambos están ahora recorriendo para llegar a su gran día le ha permitido convencerse que esto tiene otro significado y está siendo más importante de lo que ella se había imaginado. El preparar su boda le ha hecho entender que este es el camino para construir algo duradero, un amor basado en el cuidado diario.

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"Yo ya sabía que quería a Mario como mi compañero de vida. Para mí casarme es elegirle como la persona que quiero que me acompañe y la que me va a ayudar a lidiar, el que va a estar ahí para tirar para adelante con todo lo que venga y es la mejor persona que podría tener a mi lado. Sé que es la mejor elección que yo puedo hacer de compañero de vida, literalmente. Es eso para mí", ha expresado sin poder contener las lágrimas.

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Lo que más ha emocionado a la hija de Anna Ferrer Padilla ha sido darse cuenta de que casarse significa elegir conscientemente a ese "compañero de vida", a esa creación de equipo para luchar juntos contra todo. Y el tenerle a él a ella le da "paz y tranquilidad", tal como ha descrito con estas palabras que son una auténtica declaración de amor hacia Mario Cristóbal.

Reconociendo que está especialmente sensible en esta etapa, la influencer asegura que está sintiendo más que nunca esa sensación de unidad con su prometido y se reafirma en su elección destacando que es la mejor persona que podría tener a su lado.