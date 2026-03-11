Pedro Jiménez 11 MAR 2026 - 21:45h.

Ambos han contado lo que ha pasado entre ellos, con pelos y señales: el motivo que hizo que todo se "cortase"

Manuel González y Noelia, extentadora de 'La isla de las tentaciones 9', han tenido un romance. Al menos, así lo han confesado durante la última entrega del videopodcast presentado por Marta Peñate y emitido en Mediaset Infinity. Ha sido el propio Manuel quien ha comenzado contándolo, llevándonos a todos al momento en el que era colaborador junto a Marta Peñate en la pasada edición de 'La isla de las tentacione 9'.

Pues bien, fue en el puente de diciembre cuando surgió la posiblidad de que Manuel fuera a ver a Noelia y este, si pensárselo dos veces, acudió a Ronda (Málaga), de donde es la tentadora: "Estuvimos en su casa, comiendo, tomando un café... viendo una película, lo pasamos bien". "Vimos 'Tentaciones Privé'", ha bromeado Manuel.

El motivo de su 'ruptura'

Posteriormente, el exnovio de Lucía Sánchez ha confesado que el hecho de que este entrara en 'GH DÚO' hizo que todo "se cortase". Noelia, por su parte, ha reconocido que estaba contenta e ilusionada, pero que tampoco recibió muchas explicaciones de Manuel González. De hecho, ha confesado que donde ha tenido ocasión de verle ha sido en este podcast de 'Tentaciones Privé'.

¡Manuel invita a Noelia a tomar algo en pleno 'Tentaciones Privé'!