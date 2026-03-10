Lidia González 10 MAR 2026 - 09:00h.

El exconcursante de ‘Gran Hermano’, muy tajante contra Lucía Sánchez, se pronuncia sobre el fin de su amistad

Lucía Sánchez habla de la custodia de Mía, su hija en común con Isaac Torres

Manuel González ha regresado tras su estancia en la casa de Tres Cantos y lo hace con muchas polémicas a las que enfrentarse. El que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ se moja como nunca y rompe su relación con Lucía Sánchez tras el duro enfrentamiento que ella protagonizó con su padre en pleno directo. Ha llegado el momento de que él cuente cómo se siente tras lo que ha ocurrido y no ha querido callarse nada. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

Durante la gala en la que el gaditano se jugaba la expulsión, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ y el padre del influencer tenían una tensa discusión que obligaba a los presentes a interceder. Ahora que está fuera del concurso y que ha podido saber todo lo que ha pasado, el creador de contenido lo tiene claro y carga duramente contra su exnovia: “No se respetó en plató, se le vio una cara que la gente no conocía de ella”. El creador de contenido también se ha pronunciado sobre el comportamiento de su padre y ha opinado sobre lo que sucedió.

Los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ se reconciliaron, hace unos meses, después de coincidir como colaboradores de televisión, algo que hizo saltar las alarmas de un posible acercamiento romántico. El creador de contenido ha recordado cómo era su relación con ella antes de esta ruptura definitiva y se muestra muy firme contra ella: “Eligió la forma más rastrera de echarme de la casa”.

Manuel González, tajante contra Lucía Sánchez

A pesar del acercamiento que Manuel González había protagonizado con Lucía Sánchez, el que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ ha decidido romper con todo de manera indiscutible. Muy tajante, el exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se dirige a cámara para hablar del futuro de su relación con la influencer: “No quiero volver a saber nada de ti en mi vida”.

Manuel González tiene muchas cosas a las que contestar después de su salida de ‘Gran Hermano’, una participación que ha levantado muchas polémicas. El creador de contenido se pronuncia sobre la victoria de Carlos Lozano y no duda en cargar contra Belén Rodríguez, de quien tiene muchas cosas que decir. Además, aclara en qué punto está su relación con Anita Williams tras la experiencia que han vivido juntos. ¡Dale al play y no te pierdas nada!