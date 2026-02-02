Lidia González 02 FEB 2026 - 11:33h.

Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ comparten cómo es su día a día compaginando su doble paternidad con el resto de sus obligaciones

Patri Pérez y Lester Duque presentan a su hija Cala

Patri Pérez y Lester Duque siempre se han mostrado muy sinceros con todo lo que sucede en su vida, tanto lo bueno, como lo malo. Por este motivo, después de hablar de lo difícil que es gestionar una doble paternidad, los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ muestran su dura realidad como padres. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que han contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ha cogido la cámara para enseñar todo con lo que tiene que lidiar en tan solo 24 horas: desde preparar a su hijo mayor para la guardería hasta atender a su pequeña, sin dejar de lado mantener su casa. Los influencers comparten todos los detalles de su día a día con sus seguidores y desvelan cómo se reparten las tareas.

“Qué duro es esto, nadie te lo cuenta hasta que lo vives”, confiesa. La catalana, que no puede con todo, explica cómo afronta su nueva realidad y el resto de los aspectos de su vida. Patri, que se está recuperando del desgarro de segundo grado que sufrió en el parto, habla claro.

Patri Pérez, al límite, explica el momento que atraviesa

Patri Pérez ha querido sentarse frente a las cámaras de mtmad para sincerarse sobre la dura realidad que está viviendo al tener que compaginar la crianza de sus dos hijos con el resto de las facetas de su vida. Por ello, la creadora de contenido, al límite, explica el momento que atraviesa, poniendo su vida patas arriba: “No puedo pararme a mirar a mi interior”.

