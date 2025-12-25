Lidia González 25 DIC 2025 - 15:00h.

Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre lo mucho que ha sufrido

Patri Pérez defiende a Lester Duque y confiesa lo mucho que ha cambiado

Patri Pérez llega a su canal de mtmad pisando fuerte con una noticia bomba al anunciar su reconciliación con Lester Duque y que vuelven a estar juntos. La creadora de contenido se ha sincerado sobre todo lo que ha vivido durante estos últimos meses en los que ha estado separada y, además, recuerda los peores momentos de su relación con el ex participante de ‘La isla de las tentaciones’. Sin poder evitar romperse, la catalana se abre en canal con sus seguidores y con su pareja para confesar cómo se siente. ¡No te pierdas nada, en Mediaset infinity!

Patri Pérez ha vivido una auténtica montaña rusa de emociones desde que comenzase su relación con el canario. A pesar de que han pasado muchos momentos maravillosos el uno con el otro, también han tenido que enfrentarse a algunas dificultades y situaciones que provocaron su separación. Ahora que han tenido a su segunda hija en común, Y que el influencer le ha dedicado unas bonitas palabras, la creadora de contenido se ha abierto en canal con él para hablar de lo mucho que ha sufrido: “Ha habido momentos que me han dolido y que tengo que sanar”.

“Yo lo he dado todo por ti”, asegura la catalana entre lágrimas. A pesar de que se encuentran en otro punto, en el que están intentando reconectar y que han reconocido que necesitaban separarse “para volver a resurgir”, la influencer todavía está dolida por algunas situaciones que ha tenido que vivir. Por este motivo, Patri Pérez ha querido ser muy honesta tanto con ella, con Lester y con sus seguidores.

Patri Pérez y Lester Duque hablan claro sobre su proyecto de familia

Patri Pérez y Lester Duque han dejado muy claro que uno de los grandes motivos por los que han decidido darse una segunda oportunidad está directamente relacionado con sus hijos. La inesperada llegada de Cala y la atención que requiere Río han sido claves para que se produjera este acercamiento. Ambos tienen muy claro como tienen que darse las cosas y se sinceran sobre el proyecto de familia que están construyendo: “O nos convertimos en un equipo o la cosa se va a tomar por saco”.

Patri Pérez y Lester Duque regresan a su canal de mtmad anunciando su reconciliación por todo lo alto y siendo conscientes de que van a tener que dar muchas explicaciones al respecto. Aunque les ha costado dar el paso de hacer público que vuelven a estar juntos, han querido hacerlo debido a las continuas preguntas de sus seguidores. Los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ cuentan todos los detalles sobre su nueva oportunidad y se anticipan a las posibles críticas que van a sufrir. ¡No te pierdas todas las novedades que han contado en ‘Renaciendo’, su canal de mtmad, disponible en Mediaset infinity!