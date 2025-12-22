Lidia González 22 DIC 2025 - 13:14h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ respalda al padre de sus hijos y lo que ha hecho para retomar su relación

Patri Pérez y Lester Duque han comunicado su decisión de retomar su relación y han contado todos los detalles de este importante paso que han dado en su vida. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ defiende al canario de todos los comentarios que recibe y confiesa lo mucho que ha cambiado. La creadora de contenido admite que, para darle una nueva oportunidad a su matrimonio, han tenido que esforzarse mucho y se sincera, en exclusiva, en su canal de mtmad. ¡No te pierdas todo lo que tiene que decir la influencer, en Mediaset Infinity!

Tras el intenso año al que la pareja se ha tenido que enfrentar y todos los altibajos que ha vivido su relación, finalmente, los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ han decidido continuar juntos con su proyecto de familia. La influencer no solo le ha dedicado unas bonitas palabras al canario por el gran apoyo que fue para ella durante el parto, sino que también ha explicado cómo es Lester realmente: “Se hace el chulo, pero no es así”.

Patri Pérez es consciente de las críticas que va a recibir tras la importante decisión que ha tomado, así como los continuos comentarios negativos que le llegan al canario. Es por este motivo por el que la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha querido respaldar al padre de sus hijos y ha explicado lo que han hecho para poder retomar su relación más fuertes que nunca: “Ha cambiado mucho, los dos hemos dado nuestro brazo a torcer”.

Patri Pérez y Lester Duque se sinceran sobre su proyecto de familia

Patri Pérez y Lester Duque han hablado alto y claro sobre todo lo que tiene que ver con la sorprendente reconciliación que han protagonizado. Los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ se sinceran sobre su proyecto de familia y cómo quieren afrontarlo ahora que se están dando una segunda oportunidad: “O nos convertimos en un equipo o la cosa se va a tomar por saco”. Además, la pareja se sincera sobre la soledad que sienten, alejados de sus familias.

Patri Pérez y Lester Duque regresan al canal de mtmad de la influencer, ‘Renaciendo’, para contar todos los detalles sobre su reconciliación. Después de anunciar que vuelven a estar juntos, los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ han contestado, por fin, a todas las preguntas que le han hecho sus seguidores. La creadora de contenido se sincera sobre en qué punto está su relación con Lester y explica cómo se encuentran tras este acercamiento. ¡No te pierdas nada en Mediaset Infinity!