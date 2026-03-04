Ana Carrillo 04 MAR 2026 - 14:25h.

Montoya se ha pronunciado sobre las últimas declaraciones de la exconcursante de 'Supervivientes' y acerca de su vínculo con Cristina Porta

Luna Lozano, hija de Carlos Lozano y Mónica Hoyos, elogia a Anita Williams tras la final de 'GH DÚO': "Reina"

Compartir







En la semifinal de 'GH DÚO', Anita Williams hizo su 'curva del amor' y se emocionó al hablar de Montoya, confesando que es el único hombre del que se ha enamorado. En la final de 'GH DÚO', en la que quedó segunda porque Carlos Lozano fue el favorito de la audiencia, se enteró que su exnovio podría haber iniciado una relación con Cristina Porta.

La exparticipante de 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones' se pronunció sobre esta posible relación de su expareja, aclarando si le duele o no - como puedes ver en el vídeo de abajo -, comentó que no conocía a Cristina Porta y que, por su parte, ella está abierta al amor tras haber cultivado "el amor propio" en este inicio de 2026.

Un reportero de 'Europa Press', horas antes de la final, le preguntó a Montoya por las declaraciones de Anita sobre su historia en su 'curva del amor' y él se mostró muy tajante: no quiere volver a hablar de su exnovia. "Lo agradezco, es algo bonito, pero todo termina y la vida pasa, yo estoy ya muy cansado y no quiero participar", ha sido la respuesta de Utrera, que afirma encontrarse "en otro camino" y que tiene claro que su ex "se ha enterado" de que él ya no quiere volver con ella.

"Yo le deseo lo mejor en la vida, a ella y a todo el mundo", ha añadido Montoya. "Lo ha pasado muy mal en la vida, ¿no?", le ha preguntado entonces el reportero, ante lo que el sevillano ha declarado: "Como todo el mundo lo pasa mal, aquí nadie es más que nadie y yo le deseo lo mejor siempre porque ha sido una persona muy importante en mi vida".

El periodista también le ha preguntado acerca de su presunta relación con Cristina Porta y Montoya ha asegurado que "eso son habladurías" y que no quiere hablar de su vida sentimental.