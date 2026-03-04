La catalana quedó en segunda posición tras el duelo final con Carlos Lozano y ha explicado qué hubiese hecho con los 50.000 euros del maletín

Primeras palabras de Carlos Lozano, ganador de 'GH DÚO': "He ido a por todos"

Compartir







La gran final de ‘GH DÚO’ celebrada ayer, 3 de marzo de 2026, puso fin a más de siete semanas de convivencia con una gala cargada de emoción y momentos tensos. La concursante Anita Williams fue una de las grandes protagonistas de la noche, ya que llegó al duelo final, aunque finalmente no logró alzarse con el maletín frente a Carlos Lozano.

Anita se convirtió en una de las concursantes más comentadas de la edición gracias a su carácter y a los conflictos vividos dentro de la casa. Durante el concurso protagonizó varios enfrentamientos, especialmente con Carlos Lozano, con quien mantuvo una rivalidad que marcó buena parte de la convivencia. A pesar de ello, consiguió el apoyo de una parte importante del público, lo que le permitió alcanzar la final y terminar en segunda posición.

Primeras palabras de Anita tras quedar en segunda posición

Impactada por las emociones y todavía un poco en shock, Anita quiso conceder su primera entrevista tras finalizar la gala a esta web para explicar cómo se sentía pese a no haberse llevado el maletín. La catalana solo tenía en mente una cosa: reencontrarse con su hijo de 4 años. “Estoy genial, para mí el premio era toda esta gente que ha gastado su tiempo y el premio lo tengo en mi casa esperándome”.

Aún así, si la concursante se hubiese alzado con los 50.000 euros del premio le hubiese gustado invertirlos en su primogénito: “Soy madre soltera, un bebé gasta mucho”, pero también le hubiese encantado compartirlos con la asociación contra el cáncer con la que colabora: “Colaboro con una asociación contra el cáncer desde hace años, pero desde hace unos meses soy embajadora”. Por otro lado, Anita también ha querido sincerarse sobre cómo le va a afectar su lesión en el dedo en su vida a partir de ahora. ¡Dale al play!

Así se vivió la gala final desde dentro

La gala final comenzó con la presencia de los tres finalistas: Anita Williams, Carlos Lozano y Gloria González. La primera expulsión de la noche fue la de Gloria, que quedó en tercer lugar tras obtener el menor porcentaje de votos. El duelo definitivo quedó entonces entre Anita y Lozano, en un cara a cara marcado por los reproches y la tensión acumulada durante el programa.

Uno de los momentos más comentados de la noche tuvo como protagonista a Anita, quien recibió información del exterior durante la gala. La concursante se emocionó al conocer que Montoya, con quien había tenido una relación durante el programa, había iniciado algo con Cristina Porta. Aunque visiblemente afectada, la catalana reaccionó con serenidad y aseguró que seguía abierta a encontrar el amor fuera de la casa.

Finalmente, el público decidió otorgar la victoria a Carlos Lozano con alrededor del 65 % de los votos, mientras que Anita se quedó con el segundo puesto tras una trayectoria muy intensa dentro del reality. El presentador recibió el premio de 50.000 euros, poniendo el broche final a una edición marcada por los conflictos y las emociones fuertes.

A pesar de no ganar, Anita Williams se despidió satisfecha con su paso por el concurso y agradeció el apoyo recibido. Su participación ha sido una de las más destacadas de la edición y la ha consolidado como uno de los rostros más comentados del programa.

Con esta final, GH DÚO cierra una nueva edición y cede el testigo a otros formatos de la cadena, dejando atrás una temporada que ha tenido a Anita como una de sus grandes protagonistas.