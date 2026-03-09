Lorena Romera 09 MAR 2026 - 09:00h.

La finalista de 'GH DÚO' ha compartido un vídeo del reencuentro de su hijo, mientras le cura el vídeo tras la lesión

Anita Williams ha vivido uno de los momentos con los que soñaba desde hace meses. La influencer catalana, de 28 años, se ha reencontrado con su hijo tras la final de 'GH DÚO'. Aunque tuvo que confirmarse con el segundo puesto en una final que proclamó ganador a Carlos Lozano con el 65,1% de los votos, el verdadero premio esperaba a la ex de Montoya en casa: Thiago, de cuatro años.

Todo lo hace por él. Es su motor y el motivo por el que se levanta día a día. "Es el verdadero amor de mi vida", decía una emocionada Anita Williams en la curva de su vida. Tras tres meses viviendo en la casa de Tres Cantos, disfrutando de la experiencia al máximo, la joven ha disfrutado del instante que esperaba desde el minuto uno en el que empezó el reality: volver a abrazar a su hijo.

Tras 54 días de encierro, la que se diera a conocer en 'La isla de las tentaciones' ha vuelto a casa y ha vivido uno de los momentos más emocionantes de su vida. Si bien fue algo que ya experimentó cuando se marchó a 'Supervivientes', la catalana nunca va a acostumbrarse a estar lejos de su pequeño. Y esto ha sido algo que ha repetido en numerosas ocasiones durante las ocho semanas de convivencia.

Pero es por él por quien asume estos retos. A través de su perfil oficial de Instagram, Anita Williams ha hecho partícipes a sus seguidores de los primeros momentos que está viviendo con el niño, que ya está ejerciendo de su "mejor enfermero", demostrando lo maduro que es a pesar de su corta edad.

Unas imágenes en las que vemos al pequeño soplando con cuidado y simulando que ayuda a curar el dedo a su madre. "Con cuidado", le dice ella. "Así, muy bien", le premia. Unas primeras horas en casa a las que no les han faltado muchos abrazos, besos e infinitos mimos, algo que necesitaban los dos. "El nene no veáis si ha crecido...", le ha contado a sus incondicionales.

Ya, desde la tranquilidad de su casa y habiendo recuperado su rutina, Anita Williams ha reconocido que necesita tomarse unos días de desconexión. Especialmente, para recuperar el tiempo perdido con su hijo. "Voy a aprovechar para estar con mi hijo y con los míos, que lo necesito muchísimo. Necesito aterrizar un poco, asentarme y volver poco a poco a la realidad", ha reconocido la finalista de GH DÚO.