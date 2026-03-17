Lidia González 17 MAR 2026 - 09:00h.

El exconcursante de ‘Gran Hermano DÚO’ cuenta toda la verdad sobre lo que siente por Sandra Barrios

Manuel González, muy contundente contra Carlos Lozano tras su victoria

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Juanpi Vega se sienta frente a las cámaras de mtmad para hablar claro sobre su vida sentimental y explicar en qué punto se encuentra su corazón. Después de su participación en ‘Gran Hermano DÚO’, ha llegado el momento del influencer y no se ha dejado nada. De esta manera, el andaluz confiesa si volvería con Sandra Barrios y reflexiona al respecto. El creador de contenido le manda un mensaje tras romper con Mara y no duda en expresar todo lo que siente por ella. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

Aunque parecía algo imposible, gracias a haber convivido durante meses en la casa de Tres Cantos, el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ pudo reconciliarse con su expareja y limar las asperezas que todavía arrastraban. “Quiero agradecerle al equipo de ‘GH’, nunca hubiéramos arreglado esto”, asegura el influencer. Después del tenso enfrentamiento que ha tenido con Mara en ‘Tentaciones Privé’, el influencer desvela lo que verdaderamente siente por Sandra.

Además de agradecer la oportunidad que ha tenido para volver a acercarse a ella y reconocer en qué punto se encuentra su relación con ella en la actualidad, el influencer se confiesa sobre la posibilidad de volver con la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’. Más sincero que nunca, el creador de contenido se abre en canal y explica lo que piensa.

Las emotivas palabras de Juanpi Vega a Sandra Barrios

Juanpi ha querido mirar directamente a cámara para dedicarle unas emotivas palabras a Sandra Barrios en las que expresa todo lo que siente por ella. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se ha reconciliado con la creadora de contenido y no duda al confesar en qué punto se encuentra: “Sabes que te quiero”.

Juanpi Vega llega pisando fuerte a mtmad después de su recorrido en ‘Gran Hermano DÚO’ con muchos frentes abiertos a los que tiene que enfrentarse. Después de sincerarse sobre Sandra Barrios y lo que siente por ella, el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se pronuncia sobre la polémica de sus excompañeros de edición y, especialmente, sobre Gilbert. Además, manda todo su apoyo a Darío Linero y opina sobre su participación en ‘Supervivientes’. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en Mediaset Infinity!