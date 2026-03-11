Juanpi y Mara protagonizan un intenso enfrentamiento en su reencuentro definitivo en 'Tentaciones Privé': "Me has fallado"
Juanpi y Mara se han reencontrado durante la última entrega de 'Tentaciones Privé' y la tensión ha saltado por los aires entre una expareja que se ha visto envuelta -sobre todo, por parte de Mara- en infidelidades y rumores desde hace ya un tiempo. De hecho, Juanpi no ha dudado en echarle en cara los cuernos de esta, pero Mara ha dejado claro una y otra vez que para ella no son cuernos, puesto que ha recordado que no estaba con él cuando salió de 'La isla de las tentaciones'.
No obstante, Juanpi se ha mostrado muy dolido: para él, aunque no estuvieran juntos, se estaban conociendo y es lo que importa. "Tienes toda la razón y te pido perdón. Pero no digas eso porque estando contigo no he hecho absolutamente nada", ha subrayado Mara.
Además, Juanpi ha aclarado que lo supo todo de mucho antes, pero que no se lo dijo porque siempre quiso saberlo por ella, teniendo la esperanza de que fuera mentira. Pero esto Mara no lo entiende, sin saber cómo le podía mirar a los ojos sabiendo lo que le había hecho. "Yo no lo consideraba mi pareja en ese momento", ha dicho Mara. "Me has fallado dos veces, por ponérmelos y por mentirme", ha señalado, por su parte, Juanpi.
Por otro lado, Juanpi ha contado que una vez, en Alicante, se encontró a Álex Girona y que le miraba mucho: "Ahora lo entiendo todo". La conversación entre ambos ha continuado, con un poco de resquemor en su intercambio de palabras debido a lo reciente que está todo todavía. En un momento dado, Mara ha desvelado que cuando tuvieron una gran crisis entre ellos y se descubrieron sus 'cuernos', gran parte de la familia de Juanpi se puso a hablarla: "Me dijeron que la había cagado... y yo aguantando todo eso".