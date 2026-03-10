Lidia González 10 MAR 2026 - 12:05h.

El exconcursante de ‘Gran Hermano DÚO’ opina sobre la victoria de Carlos Lozano y habla de su comportamiento durante el reality

Carlos Lozano se convierte en el ganador de 'GH DÚO'

Manuel González se sienta frente a las cámaras de mtmad dispuesto a hablar muy claro sobre todas sus cuentas pendientes tras regresar de la casa de Tres Cantos. Por este motivo, después de hablar del conflicto de Lucía Sánchez con su padre, el que fuera concursante de ‘Gran Hermano DÚO’ se muestra muy contundente contra Carlos Lozano tras su victoria en el reality. El andaluz ha desvelado todo lo que piensa al respecto y deja muy clara su postura. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

Durante toda su participación en el concurso ha sido más que evidente la mala relación entre el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ y el modelo, lo que los ha llevado a protagonizar numerosos enfrentamientos dentro de la casa. Ahora que han pasado unos días desde la gran final, el creador de contenido opina tajantemente sobre el triunfo del presentador: “No cumples las condiciones para ser ganador”.

“Nueve años después te han premiado con el premio que no te merecías”, asegura refiriéndose directamente a él. El exconcursante de ‘Gran Hermano DÚO’, que ha roto su relación con Lucía Sánchez, se pronuncia sobre el comportamiento que ha tenido Carlos Lozando durante el concurso y no ha dudado en ponerlo sobre la mesa: “Ha recurrido a una estrategia de pena y no ha sido comprometido”. Manuel González lo tiene muy claro y asegura: “Ha vuelto a engañar a España”.

Manuel González opina sobre el papel como jugador de Carlos Lozano en ‘GH DÚO’

Manuel González no solo se ha sincerado para hablar sobre la victoria de Carlos Lozano y el comportamiento que ha tenido dentro de la casa, sino que ha ido un paso más allá. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ opina sobre el papel como jugador de Carlos Lozano en ‘GH DÚO’ y desmantela la estrategia que ha seguido. Además, aclara qué tipo de relación va a tener con él fuera del concurso.

Manuel González tiene muchos asuntos pendientes a los que enfrentarse y no ha dudado en hacerlo para ‘Mi momento’. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla claro sobre la victoria de Carlos Lozano en ‘Gran Hermano DÚO’ y se sincera sobre haber participado junto a su hermana Gloria en el reality: ¿Le ha perjudicado? El influencer desvela todas las dudas y le manda un mensaje a Lucía Sánchez tras todo lo que ha ocurrido entre ellos. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en Mediaset Infinity!