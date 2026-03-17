Lidia González 17 MAR 2026 - 13:28h.

El exconcursante de ‘Gran Hermano DÚO’ desvela el episodio que marcó su infancia

Juanpi y Mara toman una decisión definitiva sobre su relación en 'Tentaciones Privé'

Compartir







Juanpi Vega se ha abierto en canal para hablar de un episodio de su vida que recuerda con mucha amargura y que ha querido compartir con todos sus seguidores. Después de resolver todas las dudas tras su regreso de Tres Cantos, el que fuera concursante de ‘Gran Hermano DÚO’ habla sobre su triste infancia en Los Barrios. El influencer cuenta todos los detalles al respecto y explica cómo lo vivió. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

El creador de contenido asegura que tiene que ponerse serio para hablar sobre ella, ya que es algo que recuerda “triste”. El influencer echa la vista atrás para recordar el episodio que le marcó profundamente: “No tenía nada”. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ explica cómo se enfrentó a esa situación y se abre por completo: “Era lo que tocaba, no había otra cosa”.

Juanpi Vega se sincera sobre su experiencia en ‘Gran Hermano DÚO’

Juanpi Vega no solo se ha abierto en canal para hablar de los peores momentos de su infancia, sino que también ha querido sincerarse sobre su experiencia en ‘Gran Hermano DÚO’. Además de mandarle un mensaje a Sandra Barrios y confesar si volvería con ella, el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla sobre todos sus compañeros y se pronuncia sobre Carlos Lozano.

Juanpi Vega llega pisando fuerte a mtmad para contar sus secretos mejor guardados y que sus seguidores puedan conocer los aspectos más desconocidos de su vida. El que fuera concursante de ‘Gran Hermano DÚO’ habla sobre su infancia, la relación con su familia y su profesión antes de participar en ‘La isla de las tentaciones’. ¡Dale al play y descubre lo que ha contado, disponible en Mediaset Infinity!