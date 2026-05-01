Celia Molina 01 MAY 2026 - 19:05h.

Talankin, que ganó el Premio Óscar al Mejor Largometraje Documental, tuvo que facturar la estatuilla en el aeropuerto de NY

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La historia de la estatuilla perdida de Pavel Talankin, el cineasta y documentalista ruso que recientemente ganó el Premio Oscar 2026 al Mejor Largometraje Documental por su película Mr. Nobody Against Putin, ha terminado con final feliz. El pasado 30 de abril, el director de cine, que viajaba con su preciada estatua dorada, fue obligado a facturarla en un aeropuerto de Estados Unidos, donde el equipo de seguridad le dijo que "no podía subir con ella en el avión".

Desgraciadamente, Talankin declaró que su Óscar se extravió después de que agentes de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York le impidieran llevarla a bordo de un vuelo de Lufthansa a Alemania, alegando que podría "usarse como arma".

Así, el cineasta se vio obligado a guardar en la maleta el premio que ganó con su película documental sobre cómo el gobierno ruso, de la misma manera que Estados Unidos, usa las escuelas como centros de adoctrinamiento y propaganda.

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"La estatuilla se encuentra a salvo", ha dicho la aerolínea

El director declaró entonces al medio 'Deadline' que "había llevado la estatuilla en otros vuelos sin ningún tipo de problema". Sin embargo, al llegar a la terminal 1 del aeropuerto JFK el pasado miércoles por la mañana, los agentes de la TSA le indicaron que no podía subir a bordo el trofeo de 3,8 kg (8,5 libras) porque representaba un riesgo para la seguridad.

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"Es completamente incomprensible que consideren un Óscar un arma", declaró el cineasta tras aterrizar en Fráncfort, Alemania, sin el premio. En vuelos anteriores con diversas aerolíneas, afirmó: "Volé con él en la cabina y nunca hubo ningún problema", insistió.

Por fortuna, la aerolínea ha comunicado a la BBC que la estatuilla "ha sido localizada y se encuentra a salvo en Fráncfort", y que está gestionando su devolución a Talankin "lo antes posible". "Lamentamos sinceramente las molestias ocasionadas, hemos pedido disculpas al propietario. El cuidado y la seguridad de las pertenencias de nuestros pasajeros son de suma importancia para nosotros", añadió un representante de la aerolínea. "Se está llevando a cabo una investigación interna sobre el caso", concluye.