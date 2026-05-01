Compartir







La Asociación Española de Consumidores solicita la puesta en marcha de medidas fiscales que permitan reducir el impacto económico que suponen los gastos veterinarios para millones de hogares españoles con animales de compañía.

El cuidado veterinario es una necesidad básica para garantizar la salud y el bienestar de los animales, así como para prevenir problemas de salud pública. Sin embargo, el incremento de los costes asociados a consultas, vacunaciones, tratamientos, intervenciones quirúrgicas y medicamentos está suponiendo una carga cada vez mayor para las familias.

En este sentido, choca una legislación de bienestar animal con una falta de sensibilidad política a la hora de aliviar económicamente a las familias que cuentan con animales en sus hogares. Solamente en las Comunidades de Andalucía y Murcia existen esas bonificaciones en el IRPF en su tramo autonómico.

En este sentido, la Asociación Española de Consumidores propone la implantación de bonificaciones fiscales específicas, entre las que destaca:

Deducciones en la declaración del IRPF por gastos veterinarios debidamente justificados.

Reducción del IVA aplicado a los servicios veterinarios, actualmente situado en el 21%, para equipararlo a otros servicios esenciales.

Incentivos fiscales adicionales para familias numerosas, pensionistas y personas en situación de vulnerabilidad que tengan animales a su cargo.

Beneficios para la adopción de animales, vinculando determinadas ayudas a la identificación, vacunación y esterilización de los animales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En España existen millones de perros y gatos censados y los hogares destinan una parte creciente de su presupuesto al mantenimiento y atención sanitaria de sus mascotas. La asociación recuerda que facilitar el acceso a la atención veterinaria no solo mejora la calidad de vida de los animales, sino que ayuda a prevenir abandonos motivados por dificultades económicas.

Asimismo, la entidad subraya que estas medidas tendrían "un impacto positivo en la salud pública, al favorecer la vacunación, la desparasitación y el control sanitario de los animales de compañía".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La AEC insta, por tanto, al Gobierno de España, a los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados y a las diferentes Comunidades Autónomas a abrir un proceso de estudio con la organización junto con los colegios veterinarios y entidades de protección animal con el fin de analizar la viabilidad de estas propuestas e incorporarlas en futuras reformas fiscales.