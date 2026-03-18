Anita Matamoros sufre astenia primaveral: en qué consiste este trastorno

Natalia Sette 18 MAR 2026 - 10:00h.

La influencer comparte con sus seguidores un trastorno que está sufriendo debido a la llegada de la primavera

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Anita Matamoros ha vuelto a mostrarse cercana y sincera con sus seguidores al compartir cómo está viviendo estos primeros días de primavera. A través de sus redes sociales, la influencer ha confesado que ya ha empezado a notar los efectos de la astenia primaveral, un trastorno más común de lo que parece en esta época del año.

“Empiezo a notar la astenia primaveral muchísimo”, ha explicado en un ‘storie’. No es la primera vez que le pasa, todos los años en esta época suele tener los mismos síntomas. “Todos los años me pasa igual, voy cansadísima a todo”, ha escrito. Aunque le pasa todos los años, este en específico le ha sorprendido porque le han parecido demasiado pronto. “Me parece súper pronto para empezar a sufrirla”, ha comentado con sinceridad.

La astenia primaveral es un trastorno que surge ante los cambios propios de esta estación. El aumento de las horas de luz, la subida de las temperaturas y el cambio horario influyen directamente en los ritmos biológicos, provocando una especie de “desajuste” interno.

Como consecuencia, muchas personas experimentan síntomas como cansancio, falta de energía, somnolencia durante el día o dificultad para concentrarse. En algunos casos, como el de Anita Matamoros, estos efectos pueden ser más evidentes y afectar al ritmo diario. También es habitual notar alteraciones del sueño, irritabilidad o incluso cierta falta de motivación.

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Aunque sigue existiendo debate sobre si la astenia primaveral debe considerarse un trastorno como tal, lo cierto es que afecta a una gran parte de la población en mayor o menor medida. Aunque es bastante molesta, suele ser pasajera: lo habitual es que el cuerpo se adapte en una o dos semanas y los síntomas desaparezcan progresivamente.

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No existe un tratamiento específico, pero sí algunas claves que ayudan a sobrellevar mejor este proceso. Mantener rutinas estables de sueño, cuidar la alimentación y realizar ejercicio físico moderado son algunas de las recomendaciones más efectivas. También es fundamental mantenerse bien hidratado, especialmente con el aumento de las temperaturas.

Con su naturalidad habitual, Anita Matamoros expone públicamente una sensación que muchos comparten en esta época del año. Su cuerpo necesita tiempo para adaptarse a los cambios de estación y aunque debe seguir con sus compromisos laborales y personales, es importante bajar el ritmo caótico de vida para ayudar al cuerpo a que se adapte de la mejor manera.