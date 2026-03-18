Ana Carrillo 18 MAR 2026 - 16:09h.

La finalista de 'GH DÚO' ha revelado la respuesta de Sandra Barrios a Lucía Sánchez por su enfado al ver el vídeo con Manuel González

Gloria González desvela que ha dejado de hablarse con su padre por John Guts: “¿De qué vas?”

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Gloria González, finalista de 'GH DÚO', ha acudido esta semana al videopodcast 'En todas las salsas', disponible en Mediaset Infinity, para hablar de lo que ha ocurrido en su vida tras su salida de la casa de Tres Cantos: ya no se habla con su padre y sigue muy unida a los amigos que hizo en el programa, como Sandra Barrios, a la que ha defendido tras su polémica con Lucía Sánchez.

Lo que ha pasado es que Sandra, que se hizo muy amiga de Manuel González, compartió el pasado fin de semana un vídeo en el que imitaba el recordado momento que protagonizó el gaditano con la que era su expareja, Lucía Sánchez, en la tercera edición de 'La isla de las tentaciones', ese en el que ella le dijo que tuviera "la manita relajá" cuando se separaron para irse a sus respectivas villas.

A la ganadora de la tercera edición de 'GH DÚO' no le sentó nada bien esta imitación y reaccionó en la zona de comentarios del vídeo de TikTok: "En fin... He defendido mucho a Sandra y me cae bien, pero después de todo lo que ha pasado me parece como si se estuviese riendo de mí. Bajo mi punto de vista, quizás no estoy en lo cierto, pero para mí eso sobra".

Gloria, que fue cuñada de Lucía y ahora es amiga íntima de Sandra, ha revelado qué respuesta le ha dado la ex de Juanpi a la influencer. ¡Dale al play al vídeo que encabeza este artículo para descubrirlo todo!