Fani Carbajo cuenta el motivo real de la ruptura de Tadeo y Sthefany

Ana Carrillo 17 MAR 2026 - 19:40h.

Fani Carbajo ha destapado en 'En todas las salsas' el verdadero motivo de la separación de Tadeo Corrales y Sthefany Pérez

Borja Silva no fue sincero con su familia al presentarle a Almudena Porras: la versión que le dio tras 'La isla de las tentaciones'

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Gloria González, finalista de 'GH DÚO' y hermana de Manuel González, y Fani Carbajo, exparticipante de 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones', han acudido a 'En todas las salsas' y el programa ya está disponible en Mediaset Infinity. Han repasado los asuntos más destacados sobre sus vidas en las últimas semanas y han dado varias exclusivas, como ha hecho la madrileña al revelar el motivo real de la ruptura entre Tadeo Corrales y Sthefany Pérez.

Hace tan solo un mes que los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' acudían como invitados a 'En todas las salsas' para hablar de su relación y se sinceraban sobre la cancelación de su boda. Pero nada hacía presagiar en ese momento que lo suyo iba a saltar por los aires tan solo unas semanas después de esa entrevista conjunta.

Fue Tadeo Corrales, como ha revelado Fani, el que tomó la decisión de romper la relación y fue él quien lo anunció a finales de febrero en Instagram, donde compartió unas emotivas líneas en las que se despedía públicamente de la mujer con la que un día planeó casarse y formar una familia.

Sthefany permaneció en silencio durante las primeras horas tras la publicación para finalmente reaparecer en Instagram llorando, muy dolida por la separación. Fani ha explicado en 'En todas las salsas' que sigue afectada y ha revelado el motivo por el que se produjo esta ruptura, que puedes descubrir dándole al play del vídeo que encabeza este artículo.