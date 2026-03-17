Lidia González 17 MAR 2026 - 17:34h.

La exconcursante de ‘Gran Hermano DÚO’, muy dolida, habla de la diferencia de trato de su padre con ella y con su hermano Manuel González

Gloria González confiesa lo que siente por John Guts tras proclamarse tercera finalista de 'GH DÚO'

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Gloria González se sienta en el plató de ‘En todas las salsas’ para hacer una sorprendente confesión que ha dejado a los colaboradores sin palabras. Después de quedar tercera finalista en ‘Gran Hermano DÚO’, la hermana de Manuel González desvela que ha dejado de hablarse con su padre por John Guts. La andaluza desvela todos los detalles y se sincera sobre ello, en exclusiva. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el programa completo, disponible en Mediaset Infinity!

“Estoy fatal con mi padre actualmente”, comienza explicando la creadora de contenido. Tanto Manuel como ella siempre se han mostrado como un frente unido con su familia, pero un giro de acontecimientos ha provocado un grave distanciamiento con su padre: “¿De qué vas?”. Muy enfadada por el comportamiento que ha tenido tras su salida de ‘Gran Hermano DÚO’, la influencer habla claro: “Que defiendas que tu hijo se lie con quien sea…”.

Gloria González se pronuncia sobre el altercado de Lucía Sánchez con su padre

Gloria González tampoco ha querido quedarse callada sobre otra polémica en la que se ha visto envuelta su familia. El día en el que su hermano se jugaba la expulsión de ‘Gran Hermano DÚO’ con Carlos Lozano, Lucía Sánchez protagonizó un duro altercado con su padre, algo sobre lo que ha querido ser muy clara. Manuel ya ha anunciado que ha roto su relación con la gaditana y es el momento de que Gloria se pronuncie al respecto.

Gloria González tiene muchos frentes abiertos después de su sorprendente participación en ‘GH DÚO’ donde ha podido mostrarse tal y como es, más allá de su papel como defensora de su hermano en ‘La isla de las tentaciones’. La andaluza no solo ha hablado sobre el distanciamiento que ha tenido con su padre, sino que también ha hablado sobre sus planes de maternidad y ha protagonizado un tenso cara a cara con Fani Carbajo tras su desencuentro por Gabriella Hahlingag. ¡Dale al play y no te lo pierdas!