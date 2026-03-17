Ana Carrillo 17 MAR 2026 - 19:19h.

Almudena Porras desveló antes de 'Supervivientes 2026' que mintieron a la familia de Borja Silva tras 'La isla de las tentaciones'

Sergio, novio de Claudia Chacón, se sincera sobre su relación con Gerard Arias en 'Supervivientes 2026': "Lo entendería perfectamente"

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'En todas las salsas' trae una semana más las mejores exclusivas y el repaso más divertido a los salseos de la semana. El programa ya está disponible al completo en Mediaset Infinity y la invitada de esta semana ha sido Gloria González, finalista de 'GH DÚO', que ha hablado junto a las colaboradoras que acompañan a Vai de 'Supervivientes 2026' y han recordado lo que Almudena Porras contó en mtmad antes de marcharse a Honduras.

Ha sido Alba Carrizo la que ha revelado que en su canal de mtmad, 'La era Almudena', la amiga de Claudia Chacón desveló cómo fueron los primeros meses de su relación con Borja Silva tras conocerse en 'La isla de las tentaciones 9', donde se rompió su noviazgo de once años con Darío Silva. En ese vídeo contó que no fueron sinceros con la familia del onubense al hablarles de su relación.

"Estuvimos mintiendo un montón de tiempo", confesaba la creadora de contenido. ¡Dale al play al vídeo que encabeza este artículo para descubrir qué le contaron a los familiares de él!

Ahora se encuentran los tres - Darío, Borja y Almudena - participando en 'Supervivientes 2026', aunque en playas diferentes por una decisión de Almudena, que no sabe que su novio y su ex siguen en los Cayos Cochinos. A la concursante le dieron la opción de escoger: o volvía Playa Destino con ellos y se integraba con el resto de sus compañeros a cambio de los andaluces regresaran a España. La amiga de Sandra Barrios eligió irse con el resto de concursantes.

En los últimos días hemos visto a Borja triste por extrañar a Almudena, pero disfrutando de la experiencia junto a Darío, el único concursante con el que comparte playa desde que Álex Ghita decidiera abandonar el pasado domingo en 'Conexión Honduras' con Sandra Barneda.