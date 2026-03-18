Lidia González 18 MAR 2026 - 15:33h.

La protagonista de ‘Casados a primera vista’ explica cómo hizo frente a su expareja tras descubrir sus deslealtades

Giro radical en el reencuentro de las parejas en ‘Tras casados a primera vista’ tras sus decisiones más complicadas: reconciliaciones, rupturas y muchas lágrimas

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Luciana Tamagni ha hecho una cronología completa sobre su historial amoroso, sacando a la luz sus momentos más complicados. La protagonista de ‘Casados a primera vista’, que ha hablado de las relaciones más tóxicas que ha tenido, desvela cómo descubrió las deslealtades de su exnovio. Más clara que nunca, la influencer cuenta todos los detalles sobre cómo hizo frente a esta situación. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido tiene un amplio historial de relaciones tóxicas, sobre las que ha hablado sin tapujos. A la hora de sincerarse sobre si es una persona celosa, la creadora de contenido asegura que considera que no lo es “si no se dan motivos”. La protagonista de ‘Casados a primera vista’, que ha leído el mensaje que Borja le mandó tras cuenta los testimonios que escuchó: “Me fui enterando de cosas que son bastante graves”. Además, explica todo lo que ocurrió en el momento en el que se enfrentó a esta situación con su expareja: “Me trataba como si estuviera loca”.

Luciana Tamagni habla sobre lo aislada que estaba en su primera relación

Luciana Tamagi ha sacado a la luz una de las peores relaciones que ha tenido, a pesar de haber estado a punto de casarse con él. La protagonista de ‘Casados a primera vista’ habla sobre lo aislada que estaba en su primera relación: “No tenía a nadie más”. La creadora de contenido cuenta todas las inseguridades que creó con esta pareja y de la complicada relación que tenía con su familia por estar con él: “Estaba peleada con mis padres”.