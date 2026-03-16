Luciana recrimina a Borja su actitud con sus amigos respecto a ella: así ha sido este momento

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Luciana y Borja se han visto las caras de nuevo seis semanas después en un reencuentro un tanto abrupto y con algún reproche que otro. Nada más empezar, ya de entrada, Luciana no se ha esperado mucho para soltarle que confesara algo de que en caso de que no lo dijera, lo desvelaría ella misma: "Sigo esperando a que lo digas". Es por ello que Borja se ha lanzado a decirlo: al acabar su aventura en 'Casados a primera vista', este le mandó un mensaje a Luciana diciéndole lo que sentía y pidiéndole perdón por todo...

Luciana ha procedido a leer el mensaje ante las cámaras de 'Casados a primera vista'. Un mensaje desgarrador en donde Borja, tras contarle que le "falta un pedazo de corazón" y asegurarle que Luciana es una de las personas "más bellas y puras" que ha conocido, le confiesa que, aunque no era su prototipo cuando la conoció, ha "superado a todas las chicas que han pasado por su vida". Luciana se emocionó y mucho al leer este mensaje. Un mensaje que ahora, a día de hoy, Borja reconoce que se lo mandó porque estaba todo "mucho más a flor de piel".

"No me arrepiento de nada de lo que he hecho", ha confesado Borja. Además, Luciana ha revelado que tras ese mensaje, el participante de 'Casados a primera vista' regresó a su ciudad natal, a Sevilla, y volvió de nuevo "a ser frío, a ser la misma persona": "Me pediste perdón y lo volviste a hacer".

Los reproches entre ambos se han sucedido, señalándose mutuamente quién le ha escrito antes a quién y otro tipo de cosas. Por otro lado, Borja ha reconocido que hubo un episodio que hizo que no se fiara de ella: según este, Luciana se puso a hablar con Lorenzo y Laura cuando esta estaba mal con él. "Cuando me enteré de eso pues comencé a no fiarme de ti", ha dicho Borja.

"Siempre he mirado por ti para que tú quedases bien", ha dicho Luciana, una actitud que Borja ha tildado como "triste". La tensa conversación ha seguido, esta vez con una Luciana echándole en cara a Borja que muchas personas le dijeron cosas malas de ella y él hizo caso a todas. Según Borja, esas personas eran gente de confianza de Luciana.

Y es que sin duda, si hay algo que le dolió a Luciana fue el mensaje que le mandó Borja, y que luego no pusiera nada su parte para verla cuando peor estaba. Una Luciana que sí que recibió el apoyo de Ana, Luija y otros participantes de 'Casados a primera vista', pero no de quien ella quería realmente, de Borja.

Luciana recrimina a Borja su actitud con sus amigos respecto a ella

El reencuentro de Borja y Luciana también ha abarcado un tema que ha provocado la ira de ambos. Luciana ha intentado ver a Borja, pero este siempre se ha encontrado con un amigo, por lo que -debido a que Luciana no ha querido ver a sus amigos, pero sí a él- al final el encuentro de ambos no se ha dado. "No me apetece verte con él", ha dicho Luciana, ante los continuos "no me fio" de Borja.

"Conmigo no te has portado bien", ha apuntado Luciana, muy cabreada. "Me tienes harto", ha señalado Borja. Finalmente, los dos se han ido sin saludarse, mirando para otro lado y poniendo así el punto y final a este reencuentro abrupto y lleno de tensión y reproches... y también de lágrimas, en concreto, las de Luciana, al darse el adiós definitivo de tal manera.