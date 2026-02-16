Lidia González 16 FEB 2026 - 09:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, con mucho miedo en el cuerpo, cuenta los detalles del incidente que ha sufrido su hijo con Lester Duque

Patri Pérez tenía muchas ganas de compartir un día muy especial con todos sus seguidores, pero un giro de los acontecimientos ha hecho que la influencer se enfrente a un momento muy complicado para ella. Después de anunciar que ha vendido su casa en común con Lester Duque, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta el accidente que ha tenido su hijo Río en la celebración de su cumpleaños. La creadora se sienta frente a las cámaras y cuenta lo que ha ocurrido. ¡Dale al play y descubre lo que ha pasado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

La catalana, que ha enseñado la dura realidad que vive como madre, se ha enfrentado a un momento de máxima tención al sufrir un percance con su pequeño. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se disponía a celebrar, por todo lo alto, el cumpleaños de su pequeño sin esperarse lo que estaba a punto de suceder. “Saltó por los aires y cayó de cabeza”, explica con el miedo aún en el cuerpo.

En ese momento, la creadora de contenido estaba acompañada por algunos miembros de su familia y por el padre de sus hijos, quien también presenció ese complicado episodio. “La cara de Lester estaba descompuesta”, explica la influencer al contar la reacción del exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’. La catalana habla sobre lo mal que se encuentra y asegura: “Todavía estoy un poco afectada, ha sido muy fuerte”.

Patri Pérez cuenta cómo se encuentra su hijo Río tras su incidente

Patri Pérez se ha enfrentado a una nueva experiencia como madre, pero ha sido una situación completamente desagradable para ella. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha explicado el episodio que ha vivido, que ha desatado muchas emociones, tanto en ella como en Lester Duque. Ahora, la influencer cuenta cómo se encuentra su hijo Río tras su incidente y cómo está viviendo este momento.

Patri Pérez pretendía compartir el cumpleaños de su hijo con todos sus seguidores como un recuerdo muy feliz, pero ha tenido que hacer frente a un complicado momento que lo ha empañado todo. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta todos los detalles sobre el accidente que ha sufrido su hijo en común con Lester Duque. Además, la influencer pregunta directamente a su madre qué opina sobre su reconciliación con el padre de sus hijos. ¡No te pierdas todo lo que ha ocurrido, en Mediaset Infinity!