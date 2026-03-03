Lidia González 03 MAR 2026 - 15:37h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ hace un desglose de sus gastos y descubre la suma total que tiene que pagar al mes

Patri Pérez anuncia que ha vendido su casa en común con Lester Duque

Patri Pérez está dispuesta a conocer un importante aspecto sobre su vida que puede hacer que se replantee algunas decisiones que ha tomado. Después de sincerarse sobre su situación económica, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, muy agobiada, hace cuentas y descubre el dineral que se gasta al mes. La creadora de contenido hace un análisis completo y descubre la cantidad exacta. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el capítulo completo, en Mediaset Infintiy!

La influencer ha cogido papel, boli y una calculadora para poder hacer las cuentas de sus gastos mensuales y conocer la realidad de su situación: “Me está dando una taquicardia”. Después de revelar lo máximo que ha cobrado por una publicidad, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ hace un desglose y divide estos gastos en distintas categorías: el alquiler, el colegio de Río, la comida de Cala, la hipoteca…

Sin ningún tipo de filtro, Patri desvela cuánto gasta en cada una de estas categorías y, tras enumerar las categorías de sus imprescindibles, se da cuenta de que es mucho más de lo que ella se esperaba. Muy sorprendida por la suma de dinero que acumula, la creadora de contenido no duda en reaccionar y sincerarse sobre el resultado: “Es una pasta”.

Después de llevarse un gran susto al descubrir la suma total de todos los gastos que tiene al mes, Patri Pérez ha hablado también de lo que gana y desvela así todas sus fuentes de ingresos. Aunque pudiera parecer que la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ solo vive de su trabajo en redes, lo cierto es que hay otros proyectos con los que la influencer se lleva un sueldo extra. ¡Descubre de qué se trata!