Sale a la luz el negocio que comparten la madre de Gabriela y Álvaro López Huerta, marido de Lucía Pombo

Ana Carrillo 18 MAR 2026 - 16:40h.

Anna Gurguí ha desvelado el negocio en el que son socios Marcia, la madre de Gabriela Toral, y Álvaro López Huerta, marido de Lucía Pombo

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"No se sabe mucho la actividad de Álvaro López Huerta", ha comentado Anna Gurguí en el último episodio de 'En todas las salsas' - disponible en Mediaset Infinity - , en el que ha destapado uno de los negocios que el marido de Lucía Pombo tiene. La colaboradora ha destapado que es socio de Marcia, la madre de Gabriela Toral, a la que las hermanas Pombo consideran una más en su familia y a la que sometieron a una prueba de paternidad en la última temporada de su reality para descubrir si es hija de 'Papín'.

Álvaro López Huerta está centrado en su faceta como creador de contenido, pero ahora sabemos gracias a Anna Gurguí que es empresario y que está asociado con la madre de la menor de sus cuñadas. Todos los detalles sobre esta empresa, su actividad y el momento en el que se constituyó los ha ofrecido la colaboradora en el programa que presenta Vai, ¡dale al play en el vídeo que encabeza el artículo para descubrirlo!