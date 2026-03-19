El cantante firma un acuerdo con un family office para convertir sus finca en un club resort

La desorbitada cifra que debe Bertín Osborne, según Alejandro Entrambasaguas: "Necesita dinero de manera urgente"

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Según 'Fiesta', Bertín Osborne atraviesa una situación económica delicada: "En los próximos días, Bertín va a tener que tomar una decisión muy importante. Una decisión que tiene que ver con su patrimonio económico. Hemos tenido constancia de que necesita dinero y, además, de manera urgente".

Sin embargo, Cristina Tárrega, en 'Vamos a ver' da la última actualización sobre el futuro negocio del cantante: "Ahora mismo está firmando porque, con un family office, su finca se transforma en un club resort hotel de lujo, donde habrá 40 viviendas. Su casa tiene 140 hectáreas y está a 7 minutos del centro de Sevilla".

Cristina Tárrega: "No necesita dinero, esto es una inversión"

La colaboradora aporta más detalles sobre la operación: "En cuanto salió el family office, que es una forma de gestión del patrimonio, tardó solo 7 minutos en que las familias pusieran el dinero para hacer lo que va a ser un resort de lujo en Sevilla".

Finalmente, Tárrega aclara la situación de Bertín: "No necesita dinero, esto es una inversión, un negocio y es algo fantástico".