Fiesta 15 MAR 2026 - 16:28h.

'Fiesta' desvela los problemas económicos de Bertín Osborne y cómo piensa hacer frente a ellos.

Gabriela Guillén se abre sobre Bertín Osborne como pocas veces la hemos visto y confiesa algo inesperado: "Se ha equivocado mucho"

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Bertín Osborne se encuentra en números rojos. Se enfrenta a la decisión más difícil de su vida y 'Fiesta' tiene, en exclusiva, todos los detalles de este bache económico por el que está pasando el cantante y presentador. ¿Qué le ocurre a Bertín Osborne y a qué va a recurrir para obtener ese dinero que debe? Alejandro Entrambasaguas tiene todos los detalles.

"En los próximos días, Bertín va a tener que tomar una decisión muy importante. Una decisión que tiene que ver con su patrimonio económico. Hemos tenido constancia de que necesita dinero y, además, de manera urgente", es parte de la explicación que el periodista y colaborador del programa da a Emma García nada más comenzar el programa.

¿Cuánto dinero debe Bertín Osborne y cómo piensa pagarlo?

"Hemos tenido acceso a una documentación que acredita que, en concreto, necesita más de cuatro millones de euros (cuatro millones, trescientos mil euros, concretamente", desvela Alejandro Entrambasaguas, dejando a la presentadora del programa con los ojos como platos, visiblemente sorprendida por esta desorbitada cifra: "Me he quedado pensando en esa cantidad tan elevada", logra decir tras asimilar la información.

A lo largo del programa, 'Fiesta' desvelará la manera con la que Bertín Osborne pretende hacerse con tal cantidad de dinero: "Te advierto, Emma, que es una manera tremendamente arriesgada", avanza Entrambasaguas. "Necesita liquidez. Ten en cuenta que tiene un patrimonio inmobiliario muy grande. Tiene propiedades, pero no tiene dinero. Si no acepta las condiciones, que son muy duras, cuando pida ese dinero, puede tener consecuencias muy serias", añade el periodista.

Sigue aquí el directo de 'Fiesta'.