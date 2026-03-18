Iker Casillas podría estar de nuevo ilusionado

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Iker Casillas podría estar de nuevo ilusionado y, esta vez, parece que la situación es diferente. En redes sociales no se está comportando como lo hizo con parejas anteriores: está siendo mucho más discreto. Sin embargo, su supuesta nueva pareja sí ha dejado algún rastro.

Giovanna González, colaboradora de 'Vamos a ver,' aporta todos los detalles sobre esta posible relación: “Se habrían visto en varias ocasiones este año. No sabemos si la relación se oficializará, pero por ahora tenemos unos likes de Irene”.

Giovanna también revela la identidad de la mujer que podría estar con Iker Casillas: “Ella es la actriz Irene Esser, ex Miss Venezuela, actualmente centrada en su carrera interpretativa. Hasta ahora mantenía una relación de tres años con el actor Iván Sánchez, por lo que intuimos que, si está con Iker, habría terminado esa relación”.

Expareja de Iker Casillas: "Yo le escuché decir que quería sacar esto"

Además, Elisa, una expareja de Iker, estaría saliendo ahora con el actor Can Yaman, y asegura que la supuesta relación del portero no es real: “Es un montaje de Iker por celos a Can Yaman. De hecho, yo le escuché decir que quería sacar esto”.