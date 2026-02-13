Lidia González 13 FEB 2026 - 16:14h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se rompe al sincerarse sobre lo que siente por Gilbert y cuenta su versión

Claudia Chacón le manda un mensaje muy directo a Helena Arauz por su relación con Gilbert

Compartir







Helena Arauz ha querido sincerarse sobre la última polémica en la que se ha visto envuelta y ha dado su versión de la historia. Después de tener un duro cara a cara con Claudia Chacón, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se derrumba al hablar del apoyo de Gilbert y su relación con él. Muy emocionada por todo lo que ha vivido últimamente, se abre en canal para contar en qué punto se encuentra. ¡Dale al play y descubre todo, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

Desde que saliese a la luz el posible romance de Helena con la expareja de Claudia, la influencer ha estado en el foco mediático, con opiniones totalmente polarizadas. Por ello, después de hablar del problema de salud que vivió con 10 años, se rompe al hablar de lo mucho que significa lo que ha hecho Gilbert por ella: “El único que ha podido entenderme ha sido él”.

PUEDE INTERESARTE Helena se rompe como nunca en su cara a cara más complicado con Claudia

“Le debo mucho”, asegura. La creadora de contenido admite haber estado “en el peor momento” de su vida, en el que Gilbert ha sido una persona fundamental: “Me he refugiado en una persona que me estaba apoyando”. De esta manera, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ explica si ha querido hacer daño a Claudia en algún momento y explica su versión.

Capítulo completo: Helena Arauz habla de lo sola que se ha sentido en su peor momento

PUEDE INTERESARTE Helena destapa la verdad de la relación que tiene con Gilbert delante de Claudia

Helena Arauz ha atravesado una de las situaciones más complicadas de su vida y ha querido sincerarse al respecto. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla de lo sola que se ha sentido en su peor momento. La creadora de contenido se sincera sobre la falta de apoyo de sus compañeras de edición. Además, cuenta todos los detalles sobre su faceta como empresaria. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado!