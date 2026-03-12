Lidia González 12 MAR 2026 - 09:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela si tiene una nueva ilusión, en exclusiva

Helena Arauz se derrumba al hablar del apoyo de Gilbert

Compartir







Ha llegado el momento de que Helena Arauz abra su corazón como nunca y se sincere sobre un tema muy demandado por sus seguidores. Después de contar todos los detalles sobre su pasado amoroso, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ aclara su situación sentimental tras su última polémica. La creadora de contenido habla claro y confiesa si tiene una nueva ilusión. ¡No te pierdas todos los detalles, en el capítulo completo, en Mediaset Infintiy!

Después de que Amor Romeira contase en el programa de ‘En todas las salsas’ que la influencer ha roto su relación con Gilbert y admitiese que ha tenido “una noche de pasión”, llega el momento de que Helena confiese cuál es el momento personal que atraviesa. “Quiero tomar decisiones bien”, asegura la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ tras reflexionar sobre lo mucho que ha aprendido a lo largo de su vida sobre el amor.

La creadora de contenido no ha querido ocultar nada y se sienta frente a las cámaras para contar la realidad que está viviendo. De esta manera, la influencer admite si está conociendo a alguien y reflexiona: “Quiero una relación transparente”. Además, hace un listado completo con los requisitos esenciales que tiene que tener un hombre para ella: “Es indispensable”.

Helena Arazu confiesa los errores que ha cometido en sus relaciones

Helena Arauz se ha abierto como nunca para explicar el momento personal que atraviesa, especialmente tras su mediática ruptura sentimental y su última polémica, y no se ha dejado en el tintero. Además, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ hace autocrítica y confiesa los errores que ha cometido en sus relaciones pasadas: “Es algo que tengo que cambiar y quiero hacerlo”. ¡No te pierdas cómo está el corazón de la influencer, en Mediaset Infinity!