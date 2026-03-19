Lidia González 19 MAR 2026 - 09:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta todos los detalles de su relación con Iván y desvela el motivo de su ruptura

Helena Arauz se derrumba al hablar del apoyo de Gilbert y su relación con él

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Helena Arauz ha querido sentarse frente a las cámaras de mtmad acompañada de una persona muy importante de su pasado, con la que sigue teniendo un fuerte vínculo en la actualidad. Después de haber hecho un repaso completo por su historial amoroso, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se reencuentra con Iván, su expareja, tras romper con Gilbert. ¡No te pierdas todos los detalles, en el capítulo completo, en Mediaset Infintiy!

La creadora de contenido ha presentado, en exclusiva, a la pareja de la que mejor recuerdo tiene y ha contado todos los detalles de su bonita historia de amor. “Eres la persona que más me ha marcado”, asegura la expareja sin poder borrar la sonrisa de sus caras. Sin ninguna duda, la influencer tiene claro que ha sido la relación más especial: “Ha sido la más sana y el chico más bueno”.

“Me cuidabas muy bien”, asegura la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’. Ahora que ha aclarado su situación sentimental actual, la influencer se ha sincerado sobre su relación con Iván y desvela el motivo real por el que decidieron romper.

Helena Arazu e Iván confiesan sus sentimientos por el otro

La vida amorosa de Helena Arauz está en el punto de mira después de los últimos acontecimientos que ha protagonizado. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ y su expareja confiesan sus sentimientos el uno por el otro. La creadora de contenido ha vivido un momento muy especial al recordar su relación más sana e Iván enseña el tatuaje que todavía tiene por la influencer. ¡Descubre todo lo que han contado, en Mediaset Infinity!