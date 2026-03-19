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Alejandro, el hijo de María Jiménez y heredero universal de la artista, está promocionando por un conocido portal de productos de segunda mano la ropa de la cantante andaluza. Isabel Jiménez, hermana de la artista, se ha pronunciado sobre esta decisión en 'El tiempo justo'.

"Lo que está haciendo es normal, él no se va a poner los trajes de la madre, las pulseras... a mí no me cabe en mi casa más ropa ya", asegura como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. Isabel Jiménez lo ve "bien" que los seguidores de la cantante de 'Se acabó' puedan tener a su disposición y a un precio económico algunas de sus pertenencias.

"Que lo venda lo veo genial"

"Los fans me dicen: 'dame un recuerdo de tu hermana', pero me da cosa. Que lo venda lo veo genial", explica en el programa de Telecinco. Cree además que a la propia María Jiménez, fallecida el 7 de septiembre de 2023, le haría ilusión saber que sus artículos están a precio asequible en una conocida página. "¡Esto le encantaría!", exlcama.

Isabel Jiménez detalla además que su sobrino hace la venta con mucha pasión y mucha alegría. "Le sale la vena Jiménez para vender...", cuenta entre risas.