Ana Carrillo 19 MAR 2026 - 18:09h.

Manuel Bedmar, novio de Rocío Flores, ha roto su silencio para hablar del distanciamiento de su pareja con Gloria Camila

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'El tiempo justo' ha podido hablar con Manuel Bedmar, novio de Rocío Flores, para conocer su opinión sobre el conflicto familiar que enfrenta a su pareja con Gloria Camila. Hace mucho tiempo que el malagueño no concede declaraciones y, de hecho, se rumorea que no estaría atravesando un buen momento en su relación con la nieta de Rocío Jurado, pero ha hecho una excepción al ser preguntado por el distanciamiento entre tía y sobrina.

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Manuel Bedmar siempre ha sido muy discreto y ha permanecido en un segundo plano, por lo que es uno de los miembros menos conocidos del clan, aunque en redes sociales antes de los rumores de crisis sí que era habitual verlo presumiendo de su amor por la exconcursante de 'Supervivientes 2020', con la que empezó su relación hace casi una década.

En una conversación telefónica con un periodista de 'El tiempo justo', Manuel Bedmar ha reconocido que sí que es consciente del distanciamiento entre tía y sobrina, aunque que no ha prestado atención a los detalles del mismo ni ha escuchado los posibles motivos que han dado los periodistas como Leticia Requejo, que mantiene que la razón del conflicto es que a Gloria no le ha gustado nada que Rocío defendiera a Manuel Cortés en su triángulo amoroso con Álvaro García.

El joven ha explicado que es cierto que Rocío es amiga de Manuel Cortés y ha querido apostillar que es "solamente amistad". También ha revelado que desconoce si el hijo de Raquel Bollo es el que está detrás de este distanciamiento, pero que entendería que a Gloria no le hubiera gustado que Rocío le defendiera. Tienes sus declaraciones al completo en el vídeo que encabeza este artículo y las opiniones de los colaboradores en el programa íntegro en Mediaset Infinity.