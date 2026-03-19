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Anita Williams tiene claro que no va a permanecer en silencio ante las críticas que recibe por redes sociales, como a muchos otros celebrities. La barcelonesa ha respondido a las burlas que le han llegado tras mostrar el resultado de la operación que ha terminado con su dedo amputado. Recordemos que la televisiva sufrió un duro accidente en 'GH DÚO' que ha terminado costándole una pequeña parte de su dedo corazón de la mano izquierda.

Las reacciones tras mostrar su dedo

"La gente empezó a hacer fotos de mi mano con IA, me pusieron hasta una uña", relata en 'El tiempo justo. Anita Williams ha enseñado su dedo en pleno directo y no ha dudado en romper silencio. "Estoy cansada de la gente y me encanta dar 'zascas' en la boca", comparte como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Joaquín Prat le preguntaba a Williams por la razón por la que le habían amputado el dedo a la altura de la primera falange. "Se me quedó el trozo dentro de la suite buscando la manzana", asegura en el programa de Telecinco. "No hubo otra opción, se me amputó de golpe", continúa.

Por otro lado, la barcelonesa ha querido lanzar un mensaje de fuerza y amor ante la dura situación que ha atravesado. "Quiero dar esa visibilidad a las personas que les ha pasado lo mismo que a mí y que no hay que encerrarse en casa, porque la vida es muy bonita y se puede con todo y con más", ha compartido.