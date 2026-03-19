Lorena Romera 19 MAR 2026 - 17:55h.

El hijo de Ortega Cano comparte en redes una imagen besándose con la que podría ser su nueva pareja

José Fernando dedica un desgarrador mensaje a Michu cuatro meses después de su muerte

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José Fernando ha compartido las primeras imágenes junto a su nuevo amor. El hijo de Rocío Jurado y José Ortega Cano ha recuperado la ilusión de la mano de una joven a la que ya se declara públicamente a través de su perfil oficial de Instagram. Una relación que llega ocho meses después de la muerte de Michu, madre de su hija, con quien tuvo una relación de más de 10 años.

El hermano de Gloria Camila lleva algún tiempo paseando su amor en las redes sociales. Hasta ahora, lo hacía a través de sus stories, donde se dejaba ver de lo más acaramelado con una misteriosa joven de la que se desconocían detalles. Pero, ahora, el joven de 33 años, de origen colombiano, ha compartido una publicación en la que grita a los cuatro vientos lo feliz que se encuentra y el buen momento que atraviesa.

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Aunque no le pone etiquetas a lo que vive con esta joven, José Fernando posa muy unido a ella. Además, le dedica unas preciosas palabras que hacen alusión a Michu. "Un alma siempre estará dentro de otra alma", escribe el hijo de Ortega Cano junto a estas instantáneas que publica en blanco y negro. Unas imágenes en las que también desvela el mote cariñoso que se han puesto: "esponjita", llama a su nuevo amor.

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Un tierno apodo que también utiliza esta joven. Precisamente "esponjito" es como se llama el destacado de Instagram donde podemos encontrar más imágenes de su relación. Unos stories en los que les vemos besándose por primera vez, aunque todavía no le hayan puesto nombre a lo suyo. Sea como fuere, lo cierto es que la pareja parece muy feliz con lo que están viviendo. Tranquilos, pero sobre todo muy ilusionados.

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"Te amo muchísimo", escribe ella junto a una foto en la que vemos a un sonriente José Fernando, que parece haber rehecho su vida sentimental ocho meses después de la muerte de Michu, a la que ha estado dedicando mensajes a través de sus redes sociales. Preciosas dedicatorias con las que demuestra que su recuerdo sigue muy presente para él.