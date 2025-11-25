Lorena Romera 25 NOV 2025 - 15:41h.

El hijo de Ortega Cano dedica un mensaje a Michu, con fotos inéditas de su relación, cuatro meses después de su muerte

El último regalo de Gloria Camila que emocionó a la expareja de José Fernando: "Te queremos mucho"

Compartir







José Fernando le ha dedicado a Michu un desgarrador mensaje cuatro meses después de su fallecimiento. A pesar de su marcha a los 33 años, por la enfermedad congénita del corazón que padecía, el hijo de Rocío Jurado y Ortega Cano sigue sintiendo por ella un "amor incondicional y eterno". Así lo ha expresado a través de Instagram, donde se está desahogando sobre el vacío que siente tras la pérdida de la madre de su hija, de ocho años.

No está siendo nada fácil para el hermano de Gloria Camila, a quien todavía le pesa el fallecimiento de quien fuera su pareja. Aunque no estaban juntos cuando fallecía, la pareja tenía una buena relación. Ahora, el joven de 32 años se encuentra en pleno duelo tras su repentina marcha, la noche del 7 de julio en su domicilio, en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, su localidad natal.

PUEDE INTERESARTE Cronología de la historia de Michu y José Fernando

Primero, canalizó sus sentimientos a través de un reels publicado en otra cuenta. Él, lo reposteaba en su perfil. Un vídeo en el que se veía a una pareja abrazándose mientras una voz masculina decía: "Hoy también me hiciste falta, hoy también te extrañe, hoy también pensé en ti... Como lo hice ayer, como lo haré mañana. Te extraño de la manera más silenciosa que puede existir".

PUEDE INTERESARTE El mensaje de José Fernando a su hija, dos días antes de la muerte de Michu

"Hoy también me hiciste falta"

Canal de Whatsapp de Telecinco

Y ahora, este mismo sentir lo ha expresado a través de sus propias palabras con una publicación en blanco y negro en la que recopila momentos junto a Michu y su hija en común. En la primera imagen vemos a una Michu sonriente. Después, unas mariposas (que, en algunas creencias, es el animal que simboliza el alma de los difuntos y nuestra conexión con ellos) y, luego, varias fotografías de momentos que la pareja vivió durante su relación.

Recuerdos en los que ahora José Fernando se refugia. "Uno para el otro. Amor incondicional, eterno", escribe el hermano de Gloria Camila, que ha conseguido tocar la fibra sensible de sus seguidores, que le están acompañando en este proceso de duelo con sus mensajes más sentidos y cariñosos.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Uno para el otro. Amor incondicional, eterno"

"Recordar es amar", "juntos para siempre", "ella estará orgullosa de ti", "siempre cerca", "qué bonito recordarla así" o "siempre estará con vosotros", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.