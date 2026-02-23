Rocío Molina 23 FEB 2026 - 12:11h.

El hijo de José Ortega Cano y Rocío Jurado ha tenido un papel muy relevante en el 30 cumpleaños de su hermana Gloria Camila

José Fernando le dedica una emotiva carta a uno de sus grandes apoyos: "Eres un regalo de la vida"

José Fernando ha reaparecido públicamente con motivo de una fecha muy especial: el cumpleaños de su hermana Gloria Camila. El hijo de Rocío Jurado y José Ortega Cano no ha querido faltar a una cita muy especial y se ha mostrado visiblemente comunicativo, explicando cómo se siente en la actualidad y teniendo muy presente a su madre.

Rodeada por toda su gente, la exconcursante de 'Supervivientes' ha declarado sentirse "afortunada" y dejar atrás las polémicas protagonizadas por ella, su exnovio y Manuel Cortés que la hicieron acabar en urgencias con un cuadro de estrés. Ahora, Gloria Camila ha disfrutado de un día muy emotivo y buena parte de alegría se la ha dado su hermano José Fernando.

Este no solo era el encargado de llevar la tarta para que la influencer soplase las velas, sino que también ha participado del baile, la fiesta y ha concedido después unas declaraciones a los periodistas de Europa Press que le esperaban a la puerta.

Después de pasar por el duro golpe de la pérdida de Michu, la madre de su hija, a José Fernando se le ha visto muy ilusionado en este día tan importante para Gloria Camila. "A mi hermana la he visto magníficamente, como siempre", ha manifestado de cómo ha sido la fiesta.

Una celebración en la que ha estado presente 'La más grande' a través de sus eternas canciones y a la que ha hecho mención su hijo José Fernando. Según sus palabras, la figura de la artista sigue uniendo a la familia en cada celebración, manteniendo vivo su legado a través de su música.

"Se la recuerda con mucho amor y, por supuesto que siempre está presente", ha expresado el hijo de José Ortega Cano acerca de lo presente que tiene a su madre tanto él como el resto de la familia. También José Fernando se ha referido a cómo se encuentra en la actualidad y en este punto ha sido muy conciso revelando al igual que había dicho anteriormente de Gloria Camila, que él también está "magnífico".