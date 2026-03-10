Patricia Fernández 10 MAR 2026 - 00:25h.

Borja se muestra muy nervioso antes del encuentro de Luciana con sus amigos

Borja se marcha de casa tras su momento más tenso con Luciana por quitarse el anillo de casa: "No quiero tener una relación"

El matrimonio de Luciana y Borja estuvo marcado por las opiniones de los amigos del novio, en el que tenían completamente claro que ella no era el tipo de mujer que le gusta a su amigo. El sevillano sabe que la actitud de los amigos en este momento no fue la correcta y por eso decide que en su visita, además de enseñarle su casa, debe haber una conversación de Luciana con ellos.

Borja afrontaba este momento con muchos nervios y llegaba el momento de los reencuentros. Él aprovechaba para contarles cómo han ido las cosas entre ellos desde que se dieran el 'sí, quiero'. Mientras este hablaba su amigo Ismael no podía evitar la risa y Luciana no entendía nada: "No sé por qué se ríe". Algo a lo que este respondía: "Se me ha puesto la mente un poco negra y me he imaginado una cosa".

Tras este interrupción, Borja continuaba relatando que conectaron desde el momento, aunque no eran el prototipo el uno del otro, cómo tuvieron mucho acercamiento en su luna de miel. Y aquí, su mejor amiga Mónica le explicaba cuáles fueron sus primeras impresiones: "No te veía su prototipo, pero en todo momento he dicho que me pareces una niña de primera y pensaba que con la convivencia si que podíais llevaros bien".

Momento en el que Luciana contaba cómo ha ido surgiendo todo y la actitud que ha tenido su amigo durante la convivencia, lo que sorprendía a Ismael: "¿Cómo? ¿cómo?"

Además, Luciana aprovechaba para preguntar a Ismael qué pasó entre él y su amiga Alyson, lo que él no dudaba en contestar: "Pero si a mí no me gusta, a mí me gustan más delgadas, la verdad". Y la cara de Luciana lo decía todo con este comentario.

Aunque Luciana acababa llevándose una buena impresión de lo que había podido conocer sobre ellos, mientras Ismael aseguraba que ella "le había caído muy bien", pero seguía pensando que no había con su amigo.

