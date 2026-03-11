Ana Carrillo 11 MAR 2026 - 15:48h.

En la boda de Borja y Luciana hubo comentarios que llamaron mucho la atención de los espectadores de 'Casados a primera vista': fueron los que hicieron los amigos del novio, que criticaron el físico de la novia y de sus amigas. Semanas más tarde, en la visita de la enfermera a Sevilla, los amigos de él fueron a visitarles a casa y uno de ellos, Ismael, volvió a hacer comentarios sobre una de las amigas de ella, Alison.

Todo comenzó cuando Luciana le preguntó a Ismael qué había pasado en la boda con su amiga Alison porque considera que los vio "tonteando". Ante esa pregunta, el amigo de Borja exclamó: "Fue esta gente, que no paraba de darme candela con ella, pero a mí no me gusta, a mí me gustan más delgadas, la verdad". Unas declaraciones que dejaron muy sorprendida a la enfermera y a las que ahora ha reaccionado su amiga Alison.

"He de admitir que al principio me dolieron los comentarios, hasta que entendí que eso habla más de ellos que de mí", ha comentado la mejor amiga de Luciana en sus stories, mostrando así que ya no le afectan esos comentarios como cuando los escuchó por primera vez.