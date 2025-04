Poco después de comenzar la emisión de 'La isla de las tentaciones', la que fuera la tentadora favorita de Tadeo Corrales se sometió a una compleja cirugía, que consiste en utilizar la grasa extraída del abdomen para aumentar el tamaño de los glúteos. "Queríamos un volumen externo y proyección", señala Mayeli, la cual se desviste para que se pueda apreciar bien el antes y después de estas dos zonas de su cuerpo. "Ya me puedo quitar la faja" , exclama muy contenta la influencer.

Por otro lado, Mayeli Díaz cuenta el problema que sufre tras haberse sometido a una lipotransferencia de glúteos. "El ombligo se me estaba cerrando" , confiesa la valenciana, la cual ha tenido que tomar medidas para frenar el avance de este contratiempo. ¿Qué es lo que habrá hecho? Asimismo, durante este mes en el que ha estado recuperándose de su operación, la joven ha padecido otros inconvenientes que le han dificultado hacer vida normal.

La creadora de contenido ha tenido complicaciones sobre todo a la hora de dormir, ya que "no puedes apoyar las nalgas durante x tiempo", tal y como ella misma declara. No obstante, Mayeli ha sido muy buena paciente y ha seguido todas las recomendaciones médicas para no estropear el trabajo del cirujano plástico. ¡Dale al play y descubre cómo ha quedado!