Lidia González 04 MAR 2026 - 15:25h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ presenta a su hija a la abuela de Álvaro, en exclusiva

Mayeli Díaz cuenta la verdad sobre su relación actual con sus excompañeras de ‘LIDLT’ tras ser madre

Mayeli Díaz ha podido vivir un emotivo momento que lleva esperando mucho tiempo después de convertirse en madre por fin. Tras hablar de las amistades que ha perdido desde que tiene a su pequeña, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ enseña la emotiva reacción de la familia de Álvaro Rubio al conocer a su hija en común. Muy emocionada, ha grabado todos los detalles de este importante encuentro y lo ha compartido con sus seguidores. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

No es la primera vez que la creadora de contenido habla sobre lo importante que ha sido para ella la familia de su novio, pero ha querido destacar a una persona que ha significado mucho para ella durante su embarazo: “Nos acogió, estuvo cuidando de mí mientras estaba embarazada”. Por este motivo, la influencer, que ha enseñado el estado de su tripa posparto, ha querido tener grabado el recuerdo: “Es un momento muy íntimo”.

Presentándose de improviso para darle una gran sorpresa a la abuela de Álvaro, la familia al completo se dirige al pueblo para presentar a su nuevo miembro. Después de esperar un tiempo prudencial, la pareja no ha podido aguantar más a que Alma conozca a unas de las personas más importantes de su padre. Los abuelos del creador de contenido no han podido aguantar la emoción y cómo se han sentido al ver a la pequeña.

