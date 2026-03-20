Lidia González 20 MAR 2026 - 09:00h.

La protagonista de ‘Casados a primera vista’ aclara todos los retoques y operaciones que se ha hecho en el rostro y el cuerpo

Descubre todo lo que ha contado Ainhoa Cabrera, en Mediaset Infinity

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Ha llegado el momento de que Ainhoa Cabrera responda a una de las principales preguntas que han surgido a su alrededor desde su salto a la fama. Después de que Luciana Tamagni saque a la luz todo su pasado amoroso, la protagonista de ‘Casados a primera vista’ desvela todas sus operaciones y retoques estéticos. Dispuesta a aclarar todo lo que se ha dicho sobre ella, la madrileña enseña imágenes de su cambio físico y lo cuenta todo sobre su antes y después. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido se ha sentado frente a las cámaras de mtmad para contar toda la verdad sobre su físico después de todas las críticas que ha recibido tras convertirse en figura pública: “Os ha dado por decir que llevo de todo”. La influencer, que ha grabado su conversación con Marc, ha sido tachada de haber recurrido al uso del bisturí en diversas ocasiones, tanto en su rostro como en su pecho y ha querido ser ella quien explique todo de primera mano.

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La protagonista de ‘Casados a primera vista’ confirma su operación de nariz y cuenta todos los detalles al respecto. Por ello, la creadora de contenido ha desvelado el verdadero motivo por el que se vio obligada a entrar a quirófano y se sincera al respecto.

Ainhoa Cabrera explica la complicación que tuvo en su operación de nariz

Ainhoa no solo ha contado que se ha intervenido esta parte del rostro, sino que también ha explicado la complicación que tuvo en su operación de nariz. La creadora de contenido desvela que tuvo que volver a pasar a quirófano para solucionar este problema: “Me dejaron una placa y, al sacarla, se me perforó el tabique”. Además, se sincera por completo sobre el resultado final de su nariz y confiesa si le afectan las críticas sobre su físico.

La protagonista de ‘Casados a primera vista’ aclara si se ha operado el pecho

Nada más hacer su primera aparición en televisión, las redes sociales comenzaron a especular sobre las intervenciones que Ainhoa Cabrera podría haberse realizado. En este punto, la protagonista de ‘Casados a primera vista’ aclara si se ha operado el pecho: “Siempre lo habéis dicho”.

Las imágenes de Ainhoa Cabrera de pequeña: su cambio físico

Ainhoa Cabrera se ha mostrado muy clara y trasparente a la hora de reconocer todos los retoques y operaciones estéticas que se ha realizado. Además, ha enseñado imágenes inéditas de su infancia y muestra su cambio físico. La protagonista de ‘Casados a primera vista’ comenta los cambios de look que ha tenido y los conjuntos con los que vestía de pequeña.

Ainhoa Cabrera se sienta frente a las cámaras de mtmad para revelar uno de sus secretos mejor guardados y por los que ha estado siendo muy cuestionada desde que comenzase su andadura en televisión. La protagonista de ‘Casados a primera vista’ se sincera sobre todos las operaciones y retoques a los que se ha sometido y muestra su cambio. Además, comparte todos sus secretos de belleza y cuidado de la piel con todas sus seguidoras: “Hay que tener mucho cuidado si queréis llegar a mi edad con la piel medio bien”. ¡No te lo pierdas en Mediaset Infinity!