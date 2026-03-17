Las dos protagonizan un momento de tensión durante el reencuentro con los expertos: así ha ocurrido todo

Los colaboradores determinan cuándo hay que dejar de luchar por una relación: “Ahí se acaba”

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Fuerte enfrentamiento entre Ana y Ainhoa durante el reencuentro de las parejas seis semanas después en 'Casados a primera vista'. Todo ha ocurrido cuando Ainhoa ha revelado ante los expertos que Marc es "muy insistente con el tema sexo".

En ese momento, Ana, pareja de Luija, ha lanzado unas palabras escuchadas por Laura asegurando que no entiende eso, cuando una vez dijo que quería tener cuatro hijos: "La única manera de tener cuatro hijos es dándole al tema".

Los expertos se han dado cuenta de estas palabras de Ana y le han preguntado por ellas: "¿Qué pasa Ana?". La malagueña ha confesado que cuando uno está bien con tu pareja, sobre todo al principio, "apetece muchísimo". Ainhoa ha revelado que no se suele acostar con chicos que no conoce de nada y Ana ha matizado sus palabras: se refería a cuando acaba el experimento. "¿Quién ha dicho que eso no lo haya hecho?", ha subrayado Ainhoa.

Crece la tensión entre Ainhoa y Ana en 'Casados a primera vista'

Más adelante, AInhoa y Ana han vuelto a saltar después de que la pareja de Marc contara que "le ha reclamado que no había compromiso", algo que le ha chirriado y mucho a Ana, que no ha dudado en saltar ante estas palabras: "Me llama la atención lo de la reclamación. Parece una hora de reclamaciones. A una pareja se le reclama, pero le dices que te demuestre y tú has subido a Barcelona dos veces", generando así un nuevo momento de tensión entre ambas.