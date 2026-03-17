Patricia Fernández 17 MAR 2026 - 01:35h.

Estefanía se queda helada con esta afirmación y Marc le explica la realidad de las palabras de Ainhoa

Todo salta por los aires entre Laura y Lorenzo al contar lo que ha ocurrido fuera: “Ha estado quedando con su ex”

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En el reencuentro de las parejas de 'Casados a primera vista' seis semanas después de que terminase el experimento salían muchas informaciones a la luz que dejaban a todos con la boca abierta, entre ellas la que destapaba Ainhoa sobre Marc al hablar de todo lo que ha pasado fuera entre ellos.

Ainhoa relataba cómo fue la última gran discusión que tuvo con Marc para que tomaran una decisión definitiva sobre su relación y, cuando nuestro experto preguntaba el motivo de esto, ella no dudaba en contarlo: "Me dijo que le gustaba Estefanía, estoy harta de protegerle". Pero Marc quería explicarse sobre esto, asegurando que esto no ocurrió así: "Me preguntó ella y le dije que sí, pero que nunca tendría nada con ella, le dije: 'Me gustas tú y estoy aquí por ti".

Estefanía se quedaba completamente de piedra al saber esta información y preguntaba a Marc qué significaba exactamente que le gustase, si solo físicamente o algo más, lo que este respondía. Pero Ainhoa seguía dando detalles de cómo se dio cuenta de esto: "Yo decía: '¿por qué lo hace con Estefanía y con otras no?"

En este momento, Laura también quería contar algo sobre cómo fue la reacción de Ainhoa cuando se enteró de que Marc iba a quedar con ella, lo que esta negaba completamente, pero Marc confirmaba ante todos.

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