Alejandra Rubio desvela cómo se tomó Carlo la decisión de contar que está embarazada en '¡De viernes!': "Tenía mucho miedo"
Alejandra Rubio se sentaba en el plató de '¡De viernes!' para anunciar una emocionante noticia: ¡Está embarazada de su segundo hijo! Y lo ha hecho contándolo de una manera muy especial, en presencia de su madre ha mostrado carteles que poco a poco descifraban el mensaje.
"Tengo algo que contar, la familia crece y esta navidad seremos uno más. Voy a ser madre otra vez", anunciaba con una sonrisa. Hace menos de un año, la hija de Terelu Campos y Carlo Costanzia se convertían en padres primerizos dando pie a una nueva etapa que desde el primer momento mantenían en la intimidad. Sin embargo, Rubio ha dado pie a abrirse como nunca antes en el plató de Santi Acosta y Bea Archidona.
Después de desvelar cómo se encontraba, los presentadores han querido conocer el trasfondo de este cambio de decisión al sentarse en '¡De viernes!', ya que ella siempre dijo que no se pronunciaría sobre su intimidad ni que viviría de exclusivas. Asimismo, ha contado cómo se ha tomado la elección el propio Carlo Costanzia, quién pasó hace poco por una intensa entrevista en el mismo plató.
Alejandra Rubio: "Mi coraza sé que me ha perjudicado mucho"
Sobre el cambio de decisión, Alejandra confiesa que ella siempre ha mostrado una gran coraza, sin embargo, tampoco se arrepiente de ello: "No me arrepiento porque en ese momento lo sentí así. Siento que quiero explicar muchas cosas y...siento una coraza enorme que sé que me ha perjudicado mucho. Me gustaría que se me conociera de verdad".
Por último, acerca de este paso, Santi le pregunta si este cambio de decisión viene en apoyo de Carlo, a lo que con una tímida sonrisa responde: "Yo creo que Carlo tenía mucho miedo de que viniera. Me conoce y sabe que esto para muy difícil, que yo muchas veces no se gestionar las cosas. Él tiene una templanza y no sé. Sabe que estoy embarazada y no quiere que nada me desestabilice. Me ha dado muchos consejos, entre ellos, que sea yo. Le vi en su última entrevista y lo pasé muy mal".
Después de mencionar la gran noticia, Alejandra ha comunicado cómo se siente físicamente y de qué manera está afrontando su segundo embarazo.