Terelu Campos, feliz por volver a ser abuela: "Espero que Alejandra se dé a conocer"

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Terelu Campos se muestra contenta y orgullosa por volver a ser abuela. Alejandra Rubio ha anunciado que está de nuevo embarazada de un bebé que espera junto a Carlo Costanzia, lo que ha llenado de ilusión a su madre. Así lo ha hecho ver la propia Terelu en '¡De viernes!', donde ha compartido unas bonitas palabras tras conocerse la noticia.

"Yo solo tengo que decir que yo estoy feliz con la noticia de volver a ser abuela", comienza diciendo Campos como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. Además, la colaboradora del programa de Telecinco ha hecho una petición en directo desde el amor que siente por su hija y con la mirada puesta en el futuro. Previsiblemente, antes de la Navidad del 2026 llegará un nuevo miembro al clan Campos.

"Solo espero que Alejandra se dé a conocer y que esa coraza, con respeto, con cariño, con ingenio, con profesionalidad, podamos rascarle un poco todos", agrega la televisiva.

Con varios carteles y un rostro de felicidad, Alejandra Rubio soltaba el 'bombazo' que todos estábamos esperando: que va a ser madre por segunda vez. "Tengo algo que anunciar algo que me hace muy feliz", mostraba. "Voy a ser madre otra vez", lanzaba generando la ovación del público en directo.