El actor ha perdido la vida tras una emergencia médica por la que había sido hospitalizado días antes

Chuck Norris muere a los 86 años tras sufrir una "emergencia médica" en Hawái

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Chuck Norris, leyenda de las artes marciales, estrella del cine de acción y uno de los rostros más reconocibles de Hollywood, falleció este pasado jueves, 19 de marzo, a los 86 años en Hawái, según ha confirmado su familia en un comunicado difundido este viernes.

"Con gran pesar, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Aunque nos gustaría mantener las circunstancias en privado, por favor sepan que estaba rodeado de su familia y que estaba en paz", ha anunciado la familia a través de la cuenta oficial de Norris en Instagram.

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"Para el mundo, fue un artista marcial, actor, y un símbolo de fuerza. Para nosotros, era un marido devoto, un padre y un abuelo cariñoso, un hermano increíble, y el corazón de nuestra familia", ha añadido. Tal y como han confirmado, el actor murió tras una emergencia médica por la que había sido hospitalizado días antes.

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La familia de Chuck Norris

Desde 1998, Norris estuvo casado con Gena O'Kelley, una exmodelo 23 años más joven que él, que se convirtió en la figura central de su vida durante casi tres décadas. La pareja tuvo dos hijos mellizos en 2001, cuando el actor tenía 61 años: Dakota Alan y Danilee Kelly Norris.

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Hacía años que el actor había abandonado su carrera cinematográfica para cuidar a su mujer, quien sufrió graves problemas de salud tras una mala praxis médica.

Fue en 2013 cuando la vida de la pareja cambió por completo después de que O'Kelley se sometiera a una serie de resonancias magnéticas para tratar una artritis reumatoide, pero sufrió una reacción tóxica grave al gadolinio, un agente de contraste utilizado en las pruebas, y pasó meses postrada en una cama, temiendo por su vida. Gracias a los tratamientos y el apoyo de Norris, consiguió salir adelante.

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Pero esta no era la primera familia del actor. En 1958, con solo 18 años, se casó con su novia del instituto, Diane Holechek. El matrimonio duró tres décadas, hasta su divorcio en 1989.

Con ella tuvo dos hijos, Mike -que siguió los pasos de su padre como actor y director-, y Eric, que se centró en el mundo del automovilismo y la coordinación de especialistas en cine.

Pero, sin duda, el episodio que más ha llamado la atención de su vida privada fue el descubrimiento tardío de otra hija.

En 1963, fruto de una relación extramatrimonial, nació Dina DiCioli. Norris no supo de su existencia hasta 1991, cuando ella tenía 28 años, y decidió escribirle una carta. Esa misiva lo cambió todo.

Tal y como reconoció el actor en su libro, nunca pidió una prueba de ADN ya que, según contó, al verla por primera vez supo que era su hija. "No necesitaba una prueba de ADN. Me acerqué a ella, la abracé y ambos rompimos a llorar", manifestó. Tras aquel primer encuentro, Dina, que trabaja en el sector inmobiliario, pasó a formar parte de la familia Norris.

Al momento de su muerte, el actor era abuelo de 13 nietos.