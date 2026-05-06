Patricia Martínez 06 MAY 2026 - 11:57h.

Ricardo Hevia es un apasionado ornitólogo que buscaba poder observar de cerca aves pelágicas en esta expedición

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Cariño, A CoruñaRicardo Hevia es un apasionado amante de las aves, aventurero y gran observador. Hevia es uno de los viajeros que permanece a bordo del crucero expedicionario 'MV Hondius', donde se han detectado un brote de hantavirus que se ha cobrado tres vidas. Según ha confirmado su familia, el coruñés se encuentra bien y animado, y sin ningún síntoma por ahora.

Este ornitólogo de Cariño, en A Coruña, de 50 años, trabaja en una consultora medioambiental y su pasión es observar los animales que le rodean. Por eso, la expedición en el ‘MV Hondius’ le parecía el viaje perfecto. Así lo contaba hace algo más de un mes en el Diario de Ferrol, cuando se preparaba para partir, desde Ushuaia, en Argentina en una expedición de algo más de un mes que le llevaría por el Atlántico Sur.

“No es un crucero al uso. Son barcos de expedición, preparados para eso. Nos vamos a encontrar con unas placas de hielo tremendas, pero el barco va muy despacio”, relataba el ornitólogo el pasado mes de marzo.

Una expedición más científica que turística

Hevia tenía un objetivo más científico que turístico en esta expedición: poder observar diversos tipos de aves pelágicas, en una ruta que incluía paradas en las islas de San Pedro (Georgia del Sur), Gough Island, Santa Elena, Ascensión o Tristán da Cunha, conocido como el asentamiento humano más aislado del mundo, a unos 2.500 kilómetros del territorio poblado más cercano, en Sudáfrica. “Son sitios muy remotos a los que solo se puede ir en barco porque no tienen aeropuerto. Son lugares totalmente salvajes donde no hay nadie”, explicaba Hevia.

Hevia forma parte de un grupo de cinco ornitólogos españoles que buscaban documentar aves como los petreles y las pardelas, además de “seis o siete especies de albatros y tres o cuatro de pingüinos”. Uno de los peculiares objetivos de este apasionado ornitólogo gallego era avistar la Procellaria conspicillata o petrel de anteojos. “Es un pájaro negro con la cara algo blanca que, si no vas al medio del Atlántico Sur, no lo vas a ver en la vida”, aseguraba antes de partir.

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Hevia conoce bien los riesgos de una ruta como esta, con un médico a bordo del barco que les acompañaría en toda la expedición. Y por eso recordaba, antes de su salida, la necesidad de contar con seguros especiales de evacuación y repatriación, para realizar el viaje con tranquilidad.

El ornitólogo ha recibido varios premios por sus observaciones de aves

Esta no era la primera aventura de estas características de Ricardo Hevia, un apasionado de las aves que posee tres “Premios Raro”, un galardón con el que la comunidad de expertos reconoce las mejores observaciones anuales de aves en Galicia.

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Ahora, acompañado del resto de viajeros y tripulación, se encuentra a bordo del barco, a la espera que se confirme que puedan ser trasladados a Canarias, a petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en "cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario", según ha informado el Ministerio de Sanidad.